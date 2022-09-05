Все новости

Транспорт

06 сентября 2022, 06:36

Движение по синей и салатовой ветке московского метро приостановили

Власть

06 сентября 2022, 06:22

Глава Чечни отказался от бессрочного отпуска

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 05:36

Япония направила Москве протест после выхода России из соглашения по Курилам

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Здоровье

05 сентября 2022, 12:44

Более 41 тысячи заболевших COVID-19 выявили в России за сутки

Оперштаб сообщил о 41 690 случаях COVID-19 в России за сутки

Читать 360tv в

За сутки в России выявили 41 690 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировать пришлось 1830 пациентов, сообщил оперштаб.

Лидером по числу новых случаев инфицирования стала Москва. Там выявили 4006 пациентов с коронавирусом. В Санкт-Петербурге COVID-19 диагностировали у 2997 человек, в Самарской области — 1635.

Реклама

По числу госпитализаций Москва тоже оказалась лидером. В столичные больницы доставили 240 человек с коронавирусом. В Московской области госпитализировали 124 пациента, в Санкт-Петербурге — 107.

Реклама

За те же сутки в стране выздоровели 30 703 человека. От последствий ковида скончались 76 пациентов.

Позавчера в России выявили 51 699 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это рекордный показатель с 9 марта.

Коронавирус в России и в мире

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама