Здоровье 05 сентября 2022, 12:44 Поделиться Telegram

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Viber Более 41 тысячи заболевших COVID-19 выявили в России за сутки Оперштаб сообщил о 41 690 случаях COVID-19 в России за сутки Pixabay

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За сутки в России выявили 41 690 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировать пришлось 1830 пациентов, сообщил оперштаб.

Лидером по числу новых случаев инфицирования стала Москва. Там выявили 4006 пациентов с коронавирусом. В Санкт-Петербурге COVID-19 диагностировали у 2997 человек, в Самарской области — 1635.

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По числу госпитализаций Москва тоже оказалась лидером. В столичные больницы доставили 240 человек с коронавирусом. В Московской области госпитализировали 124 пациента, в Санкт-Петербурге — 107.

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За те же сутки в стране выздоровели 30 703 человека. От последствий ковида скончались 76 пациентов.

Позавчера в России выявили 51 699 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это рекордный показатель с 9 марта.

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