Более 40 человек закончили лечение в больнице в Коммунарке

За последние сутки из инфекционной больницы в Коммунарке выписали 44 человека. Еще 72 поступили на лечение. Об этом заявил главврач Денис Проценко.

На своей странице в Facebook он написал, что всего в 40-й московской больнице в Коммунарке находятся 424 пациента. Коронавирус подтвердился у 228 из них, 355 больным поставили диагноз «внебольничная пневмония».

Проценко добавил, что в реанимации остаются 33 человека. Причем 12 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего в России 8672 человека заразились коронавирусом. Больше всего случаев (5841) зафиксировано в Москве. В стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Почти во всех регионах ввели режим самоизоляции. Эти меры должны приостановить распространение 2019-nСoV. Закрыты бары, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, торговые центры. Предприниматели считают, что из-за приостановки работы многие бизнесмены понесут убытки.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев решил снять режим нерабочих дней для части предприятий. Это обосновано желанием помочь бизнесу и тем, что в Кузбассе единичные случаи заражения. С 9 апреля в регионе начнут работать парикмахерские, маникюрные салоны, ломбарды, МФЦ.