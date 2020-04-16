Более 40 человек выписались из больницы в Коммунарке

Столичные медики выписали еще 46 пациентов, которых лечили в больнице в Коммунарке. Под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются 493 человека.

Главврач больницы Денис Проценко опубликовал в Facebook обновленные данные по ситуации в клинике.Большинству пациентов диагностировали пневмонию. С ней в больнице лежат 480 человек. Положительным тест на COVID-19 оказался у 328 госпитализированных.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 44 больных, причем 21 из них потребовалось подключить к аппарату ИВЛ. За сутки в больницу поступили 52 человека. Накануне из клиники выписали почти 90 поправившихся людей.

Проценко с начала пандемии борется за человеческие жизни. Он сам заразился коронавирусом, но сумел победить болезнь и накануне вернулся к пациентам в красную зону больницы. С коронавирусом врачи сражаются уже 45 дней.

Всего в России 24 490 зараженных. Полностью выздоровели 1986 человек. Случаев с летальным исходом 198. Многие регионы страны ввели режим самоизоляции для населения. Людей просят оставаться дома и не выходить лишний раз на улицу.