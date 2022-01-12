Более 4 тысяч случаев ковида вновь выявили в Москве

За последние в сутки в России зарегистрировали 17 946 случаев заражения коронавирусом. В Москве выявили 4008 заболевших. Показатель значительно возрос в столице еще во вторник.

Также много случаев зафиксировали в Санкт-Петербурге (+1659) и Московской области (+1238). Из всех новых заразившихся 14,8% — пациенты с бессимптомным течением болезни.

За последние сутки в стране после СОVID-19 выздоровели 26 346 человек, скончались — 745. Всего с начала пандемии в РФ выявили 10 702 150 случаев. Поправиться смогли 9 758 364 человека, умерли — 318 432.

Сейчас во всем мире распространяется новый штамм коронавируса — «омикрон». С ним связывает взрывную волну заражений — только за неделю COVID-19 нашли у 15 миллионов человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что рост заболеваемости произойдет и в России в ближайшее время. По ее словам, при неблагоприятном развитии ситуации число заражений за сутки может возрасти до 100 тысяч. Попова заявила, что в РФ выявили уже 305 человек, которые подхватили «омикрон»-штамм.