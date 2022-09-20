Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявили за сутки в Москве | 360°

Здоровье 20 сентября 2022, 11:54 Поделиться Telegram

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Viber Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявили за сутки в Москве Оперштаб: в Москве за сутки госпитализировали 336 человек с COVID-19 РИА «Новости»

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За последние сутки в Москве выявлен 4171 случай COVID-19, 21 человек скончался. Об этом сообщили на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

«Выявлено случаев за сутки — 4171, госпитализированы 336 человек, выздоровели 8690 человек, 21 человек умер за сутки», — сказано в сводке.

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Всего с начала пандемии в столице выявили 3 155 349 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2 927 135 человек, умерли — 45 746. В Подмосковье за время пандемии сделали 18 545 914 ПЦР-тестов.

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Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что летальность от COVID-19 в России может резко вырасти до 200 случаев в сутки. Однако потом, по его словам, она выйдет на плато. За прошедшие 1,5 месяца, как отметил Гинцбург, летальность от COVID-19 в стране уже выросла в 3,5 раза.

Самым надежным способом защиты от коронавируса по прежнему остается вакцинация, отмечал ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он призвал страны активизировать работу по вакцинации наиболее подверженных риску групп населения.

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