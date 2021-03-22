facebook_pixel
    22 марта 2021, 16:00

    Более 4 миллионов россиян полностью привились от коронавируса

    Наза Салех Захи

    От коронавируса в России полностью привились 4,3 миллиона человек. Одну прививку сделали уже 6,3 миллиона человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    Более 4 миллионов россиян полностью привились от коронавируса

    «В целом по России прививки первым компонентом сделали уже 6,3 миллиона человек, из них 4,3 миллиона граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины», — рассказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции. Его процитировало РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что для формирования коллективного иммунитета стране необходимо около 70 миллионов полных комплектов вакцины. У России есть такие возможности. Путин объявил, что сделает прививку от коронавируса 23 марта.

    «Вакцинация — добровольный выбор каждого человека. Личное решение каждого человека. Кстати, я сам намерен сделать это завтра», — добавил глава государства.

    Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе 2021 года. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе привились около 350 тысяч жителей.

    Россия первой в мире зарегистрировала препарат от коронавируса — «Спутник V». Его создали в Центре имени Гамалеи при участии РФПИ. Также лицензию получили «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова.