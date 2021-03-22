Более 4 миллионов россиян полностью привились от коронавируса

От коронавируса в России полностью привились 4,3 миллиона человек. Одну прививку сделали уже 6,3 миллиона человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«В целом по России прививки первым компонентом сделали уже 6,3 миллиона человек, из них 4,3 миллиона граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины», — рассказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции. Его процитировало РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что для формирования коллективного иммунитета стране необходимо около 70 миллионов полных комплектов вакцины. У России есть такие возможности. Путин объявил, что сделает прививку от коронавируса 23 марта.

«Вакцинация — добровольный выбор каждого человека. Личное решение каждого человека. Кстати, я сам намерен сделать это завтра», — добавил глава государства.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе 2021 года. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе привились около 350 тысяч жителей.

Россия первой в мире зарегистрировала препарат от коронавируса — «Спутник V». Его создали в Центре имени Гамалеи при участии РФПИ. Также лицензию получили «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова.