Более 3,5 млрд рублей выделили на финансирование больниц России

Правительство РФ выделило более 3,5 миллиарда рублей на допфинансирование больниц и поликлиник, которые работают по системе обязательного медицинского страхования, сообщили на сайте кабинета министров.

Уточняется, что соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги направят 12 регионам нашей страны и городу Байконуру. Благодаря средствам медицинские организации компенсируют дополнительные расходы на помощь пациентам с COVID-19, написал сайт RT. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице прививку от коронавируса сделали уже около миллиона человек.