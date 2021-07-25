Более 35 лабораторий по изучению биоагентов откроют в России

До 2030 года в России появятся 36 лабораторий по изучению биологических агентов. Их создадут в рамках проекта «Санитарный щит», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Момент, который является очень серьезным, это создание новых лабораторий, современных лабораторий, которые изучают биологические агенты. До 2030 года должно быть создано 36 таких лабораторий», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что к 2024 году оборудуют 240 пунктов пропуска через российскую границу. Эти пункты позволят проводить быструю диагностику и выявлять тех, кто несет угрозу.

Проект «Санитарный щит» решили создать, чтобы бороться с завозом опасных инфекций в Россию. Он поможет предупреждать развитие пандемии. По словам вице-премьера, проект позволит разработать тест-системы за четыре дня, а вакцины — за четыре месяца.

До 2024 года на реализацию «Санитарного щита» дополнительно выделят 30 миллиардов рублей. Голикова отмечала, что без проекта невозможно обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность страны.