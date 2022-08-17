Более 30 тысяч случаев ковида зафиксировали в России за сутки

Сильный подъем заражения коронавирусом зарегистрировали в России. За последние сутки ковид подтвердился у 33 106 человек. Это почти на 10 тысяч больше, чем днем ранее. Также последний показатель является максимальным с 20 марта 2022 года.

Как сообщили в оперштабе, больше всего новых заболевших в Москве (+10 241), Санкт-Петербурге (+3881) и Московской области (+1968).

За сутки в стране выздоровели 22 680 пациентов, госпитализация понадобилась 3167. Всего за прошедшие 24 часа скончались 63 человека.

Всего с начала пандемии в России выявили 18 964 246 случаев заражения коронавирусом. Вылечиться удалось 18 194 750 заболевшим, умерли 383 300.

Ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский рассказал «360», что подъем заболеваемости в РФ связан с понижением коллективного иммунитета, появлением особого подштамма коронавируса «омикрон», который оказался очень заразным. Медик посоветовал россиянам вакцинироваться или ревакцинироваться до начала осеннего сезона.