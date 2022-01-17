Более 30 тысяч случаев коронавируса выявили в России впервые с середины декабря

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 30 726 человек, заболевших ковидом. Такая цифра зафиксирована в стране в первый раз с середины декабря 2021 года.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (+7529), Санкт-Петербурге (+4132) и Подмосковье (+3388). За сутки поправиться удалось 19 756 пациентам, скончались 670 человек.

С начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 834 260 человек, из них выздоровел 9 878 371, умерли 321 990. Тем временем коллективный иммунитет достиг в стране, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, 63,7%.

В Московской области с начала пандемии сделали 14 391 647 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В России сейчас распространяется «омикрон»-штамм, который известен своей высокой заразностью, но небольшой смертностью. Американские ученые заявили, что пик заражений «омикроном» в России придется на 22 января, а к 5 февраля это будет видно по статистике.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что стране не избежать новой вспышки коронавируса. По ее словам, первыми удар на себя примут Москва и Московская область.