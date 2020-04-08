Более 30 стран мира получат тест-системы на коронавиирус из России

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Его слова процитировало РИА «Новости». Он отметил, что каждое утро практически все страны мира начинают со статистики по новому заболеванию.

Это угроза действительно общая для всего мира, и в одиночку бороться с ней невозможно. РФ уже направила свои тест-системы более чем в 30 стран мира Михаил Мишустин.

Мишустин пояснил, что в первую очередь тест-системы направлены в страны, которые входят в Евразийский экономический союз и СНГ, а также — в другие государства. Премьер-министр отметил, что эти меры прежде всего направлены на то, чтобы обезопасить Россию и минимизировать риск проникновения инфекции из-за рубежа.

По последней информации, в мире заразились коронавирусом более 1,43 миллиона человек. Свыше 302 тысяч смогли выздороветь, но еще 82 тысячи пациентов скончались.

В России по состоянию на утро 8 апреля заразились 8672 человека, из них — 1175 заболели за последние сутки. За время распространения инфекции в стране выздоровели 580 человек, еще 63 — скончались.

Президент России Владимир Путин сделал дни с 28 марта по 30 апреля выходными. Это нужно, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции в стране. Многие регионы России перешли на режим чрезвычайной ситуации. Москва, Московская область и другие ввели режим самоизоляции для жителей всех возрастов — они могут выходить из дома только по веским причинам.