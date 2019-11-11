Жителям России приходится тратить личные средства во время стационарного лечения. На дополнительные расходы идут 30,1% сограждан, которых кладут в больницу.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на результаты опроса Федерального фонда обязательного медицинского страхования, люди вынуждены платить во время лечения в больницах, которые задолжали о кредитам. Лечебные учреждения не могут покрыть собственные расходы из-за низких тарифов ОМС.

Согласно опросу, 16,3% пациентов российских больниц, которые доплачивают за свое лечение, даже не знают, должны им давать лекарства бесплатно или нет. 35% респондентов сообщили, что готовы обратиться в медицинскую страховую компании о том, насколько правомерны дополнительные поборы.

«Границы предоставления бесплатной помощи в стационаре трудно конкретизировать. Некоторые медицинские организации часть услуг оказывают платно. Причем оплата происходит по окончании всего курса лечения», — приводит издание слова директора Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Ларисы Габуевой.

По мнению эксперта, люди вряд ли смогут при такой запутанной системе понять, что было оплачено страховкой по каждому случаю. Решить ситуацию поможет своевременное информирование россиян со стороны страховых компаний о том, какие услуги и лекарства в больнице им полагаются бесплатно.