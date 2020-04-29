Более 30 человек заразились коронавирусом за стуки в Севастополе

«На одной из наших строительных площадок подтвердилось, появился у нас небольшой очаг — 36 инфицированных. Это практически столько, сколько за два месяца в предыдущий период», — заявил и. о. губернатора Михаил Развожаев

Эти люди работали на стройке в аэропорту Бельбек. Симптомов заболевания у них не выявили. Часть из них доставлена в военный госпиталь, часть — в городскую больницу № 9.