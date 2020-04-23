Более 30 башкирских пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Максим Забелин, глава Минздрава республики Башкирия, на оперативном совещании рассказал о тяжелых больных.

Для борьбы с распространением инфекции принимаются различные меры. За прибывающими из неблагополучных мест ведется наблюдение. В случае обнаружения у них симптомов острых респираторных вирусных инфекций производится изоляция, госпитализация и выявление возбудителя.