    23 апреля 2020, 17:27

    Более 30 башкирских пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

    Анастасия Кременчугская

    В Башкирии 34 человека с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

    Максим Забелин, глава Минздрава республики Башкирия, на оперативном совещании рассказал о тяжелых больных.

    Для борьбы с распространением инфекции принимаются различные меры. За прибывающими из неблагополучных мест ведется наблюдение. В случае обнаружения у них симптомов острых респираторных вирусных инфекций производится изоляция, госпитализация и выявление возбудителя.