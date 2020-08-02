Более 28,7 миллиона тестов на коронавирус провели в российских лабораториях

Лаборатории провели более 28,7 миллиона тестов на определение коронавируса в России. Исследования проводят с начала пандемии.

«В РФ проведено более 28,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 252 845 человек», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Только за последние сутки в нашей стране сделали 315 тысяч тестов на коронавирус.

Ранее врач-кардиолог Татьяна Рыбка дала советы тем, что уже переболел COVID-19 и хочет поправить здоровье. По ее словам, нужно принимать витамины D и B, обязательно хорошо высыпаться, соблюдать режим труда и побольше гулять на свежем воздухе. Также важно слушать советы своего врача и ни в коем случае не заниматься самолечением. Ведь это заболевание несет риски для всех: человек может легко перенести его, но заразить своих близких, которые попадут в реанимацию. Поэтому сейчас важно даже с легкими симптомами простуды оставаться дома и консультироваться с врачом. При своевременном и адекватном лечении риск возникновения осложнений после коронавирусной информации становится крайне мал.