Более 28 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России второй день подряд

За сутки в России выявили 28 137 новых случаев коронавируса. Этот показатель превышает 28 тысяч второй день подряд. Об этом сообщил оперштаб.

Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 625 848. В течение суток от COVID-19 умерли 560 человек. За все время пандемии жертвами болезни стали 46 453 пациента. За минувшие 24 часа выздоровели 26 118 человек, всего за время пандемии — 2 085 958.

В рейтинге по числу ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 первые три места занимают Москва (+6622), Санкт-Петербург (+3776) и Московская область (+1393).

Накануне число умерших за сутки побило рекорд. От последствий заражения 2019-nCoV скончались 613 человек.

На этой неделе в России началась масштабная вакцинация от коронавируса — регионы присоединились к Москве и Подмосковью, где раньше всех открылись первые прививочные пункты. Пока вакцина доступна только медикам и учителям, но скоро бесплатную прививку сможет сделать любой желающий. В январе 2021 года в столице, на базе технополиса «Москва», появится завод по производству вакцин от коронавируса.