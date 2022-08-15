Более 25,2 тысячи новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в России за сутки

В Москве и регионах за последние 24 часа выявили 25 273 случая заболевания ковидом. 53 пациента, несмотря на усилия врачей, спасти не удалось. Информацию об этом предоставили в оперштабе.

В целом эпидситуация в стране остается стабильной, число госпитализаций уменьшилось в 47 регионах.

«По состоянию на 15 августа 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1581 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,7%», — отметили в оперштабе.

Назальная вакцина против коронавируса, созданная в Центре имени Гамалеи, продемонстрировала высокую эффективность при защите от всех штаммов. Производители смогут изготовить ее в том количестве, которое потребуется. Первую в мире назальную вакцину от коронавируса Минздрав РФ зарегистрировал в апреле.

Внештатный специалист Минздрава России, инфекционист Владимир Чуланов заявил, что для снижения заболеваемости респираторными заболеваниями россиянам рекомендуют носить маски.