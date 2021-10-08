Более 250 тысяч россиян умерли от ковида с начала года

С начала текущего года от коронавируса умерло более 250 тысяч россиян. За весь 2020 год — 163,3 тысячи. В июле этого года заболевание унесло жизни 51 044 пациентов, в августе — 49 389 человек.

Об этом со ссылкой на данные Росстат сообщило РБК. В июле этого года смертность от коронавируса резко выросла на фоне распространение штамма «дельта». Число умерших впервые превысило 50 тысяч человек. В августе от ковида погибли 97% умерших в этом месяце.

За восемь месяцев 2021 года естественная убыль населения страны достигла 595,4 тысячи человек. Это на 72,6% больше, чем за аналогичный предыдущий период. Власти рассчитывали на другую цифру — прогнозировалась убыль в 622 тысячи человек.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о росте заболеваемости ковидом этой осенью. Рост инфицированных отмечен в 67 городах России. В начале сентября показатель на 100 тысяч человек составлял 88 случаев, сейчас — 155 случаев. За неделю в среднем заболевают 96,9 тысячи россиян, что троекратно превышает аналогичный показатель прошлого года.

Замглавы Росздравнадзора Ирина Серегина сообщила, что пока в России не было зафиксировано ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией от коронавируса.