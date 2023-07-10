Здоровье 10 июля 2023, 18:23 Более 250 сайтов по продаже вейпов потребовали заблокировать Депутат ГД Метелев потребовал запретить более 250 сайтов, продающих вейпы детям Unsplash

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Ряд сайтов, продающих вейпы детям, потребовали заблокировать. Такой запрос в Генеральную прокуратуру и Роспотребнадзор направил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Политик также заявил, что владельцев сайтов должны привлечь к ответственности.

«Направил <…> соответствующие обращения по итогам выявленных моей командой более 250 интернет-ресурсов, где сегодня продолжают продаваться детям вейпы в нарушение закона», — написал он.

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По его словам, компаниям и предпринимателям, которые реализовывали свою продукцию среди детей, грозят штрафы до 300 тысяч рублей.

Свое требование депутат объяснил тем, что в России из-за вейпов продолжают умирать подростки.

Ранее стала известна судьба 15-летнего мальчика из Саратова, который попал в реанимацию с отравлением неясной этиологии и отеком легких после курения вейпа. Более двух недель врачи боролись за его жизнь, но спасти подростка не удалось.