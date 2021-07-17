Более 25 тысяч заражений коронавирусом снова выявили в России за сутки

В России за минувшие сутки выявили еще 25 116 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 5 933 115 человек. Об этом сообщили на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.

За прошедшие сутки еще 21 437 человек выписали из больниц. Всего в стране уже ковид перенесли 5 322 345 человек. Таким образом, в 89,7% случаев инфицированные вылечивались.

Вчера скончались еще 787 зараженных. Общее число умерших в России достигло 147 655.

В Москве за последние 24 часа зарегистрировали еще 4561 случай заражения. Столица остается лидером по приросту. На втором месте Московская область, где за прошлые сутки коронавирус выявили еще у 2541 человека. Тройку замыкает Санкт-Петербург. В Северной столице выявили еще 1957 заразившихся.

Всемирная организация здравоохранения ранее заявила о начале новой волны пандемии.

Главврач психиатрической больницы № 3 в Новосибирске Яна Мохначева ранее рассказала, что у многих переболевших ковидом наблюдается снижение интеллектуальных способностей.