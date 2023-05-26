Здоровье 26 мая 2023, 16:31 Более 230 тыс хабаровчан прошли диспансеризацию с начала года

Читать 360tv в

Заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Алексей Веселов рассказал, что с начала года 124 тысяч взрослых граждан и 107 тысяч детей прошли диспансеризацию. Об этом написал сайт newizv.ru.

Диспансеризацию проводят среди граждан старше 18 лет в поликлинике по месту прикрепления и по полису ОМС.

Реклама

«С начала года более, чем у сотни человек впервые диагностировали злокачественные образования, у тысячи — патологии системы кровообращения, включая ишемическую болезнь сердца, у 91 человека — сахарный диабет», — отметил Веселов.

По его словам, такие обследования позволяют спасти здоровье и жизнь людей.