Здоровье 11 мая 2023, 12:26 Более 2,3 тысячи случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки Оперативный штаб: 2344 случая коронавируса выявили в России за сутки РИА «Новости»

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В России выявили 2344 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число зарегистрированных инфицированных за все время наблюдений достигло 22 889 242, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедшие сутки в стране госпитализировали 909 пациентов с коронавирусом. По данным оперштаба, 4985 человек с COVID-19 выздоровели. Общее число справившихся с болезнью за весь период наблюдений составило 22 306 208.

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За прошедшие 24 часа зарегистрировали 28 летальных случаев. За все время в стране скончались 398 630 людей с ковидом.

Больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявили в Москве (265), Санкт-Петербурге (174) и в Башкирии (129).

В Подмосковье обнаружили 11 новых случаев за сутки. За все время с начала пандемии в Московской области сделали 25 278 930 ПЦР-тестов на коронавирус, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии COVID-19, который действовал с 11 марта 2020 года.