Более 21,5 миллиона тестов на COVID-19 провели в России

Более 21,5 миллиона тестов на коронавирус провели в медицинских учреждениях России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Сотрудники федеральной службы уточнили, что за минувшие сутки, 6 июня, специалисты сделали порядка 202 тысяч тестов. В настоящий момент под медицинским наблюдением по причине подозрения на заражение COVID-19 находятся 272 тысячи пациентов, сообщил сайт RT.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусная инфекция может вернуться в Россию осенью. По его словам, это не должно повлиять на обычную жизнь граждан страны.