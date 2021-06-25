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    25 июня 2021, 11:34

    Более 20 тысяч случаев ковида за сутки выявлено в России второй день подряд

    Андрей Иванов

    За сутки в России выявили 20 393 случая COVID-19 в 85 регионах. Уже второй день этот показатель держится на уровне конца января. С марта прошлого года медики зафиксировали 5 409 088 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб.

    Более 20 тысяч случаев ковида за сутки выявлено в России второй день подряд

    Со вчерашнего дня от ковида умер 601 человек. Число жертв болезни достигло 132 064. Выздоровели за 24 часа 14 024 заразившихся. Всего — 4 929 639. В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге эпидемическая ситуация остается особенно сложной. Столичные медики за сутки выявили 7916 новых случаев заболевания, подмосковные — 2436, а петербургские — 1194.

    В Подмосковье с начала пандемии сделали 8 723 650 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

    В начале лета обстановка с коронавирусом в России резко ухудшилась. В регионах начали вводить новые ковидные меры — ограничения на проведение массовых мероприятий, посещение общепита и обязательную вакцинацию для работников сферы обслуживания. После этого россияне стали активнее записываться на прививки. Смертность от ковида в течение недели выросла на 21%.

    Накануне директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что на территории России циркулируют более 16 тысяч мутаций SARS-CoV-2.