Более 20 тысяч случаев ковида за сутки выявлено в России второй день подряд

За сутки в России выявили 20 393 случая COVID-19 в 85 регионах. Уже второй день этот показатель держится на уровне конца января. С марта прошлого года медики зафиксировали 5 409 088 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня от ковида умер 601 человек. Число жертв болезни достигло 132 064. Выздоровели за 24 часа 14 024 заразившихся. Всего — 4 929 639. В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге эпидемическая ситуация остается особенно сложной. Столичные медики за сутки выявили 7916 новых случаев заболевания, подмосковные — 2436, а петербургские — 1194.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 8 723 650 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В начале лета обстановка с коронавирусом в России резко ухудшилась. В регионах начали вводить новые ковидные меры — ограничения на проведение массовых мероприятий, посещение общепита и обязательную вакцинацию для работников сферы обслуживания. После этого россияне стали активнее записываться на прививки. Смертность от ковида в течение недели выросла на 21%.

Накануне директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что на территории России циркулируют более 16 тысяч мутаций SARS-CoV-2.