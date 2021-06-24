Более 20 тысяч случаев ковида выявили в России впервые с января

За сутки российские медики выявили 20 182 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Это максимальный показатель с 24 января. За все время пандемии в РФ зафиксировали 5 388 695 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня от болезни умерли еще 568 человек. С марта прошлого года ковид унес 131 463 жизни. Выздоровели в течение 24 часов 13 505 заразившихся. Всего — 4 915 615. Эпидемическая обстановка в московском регионе и Санкт-Петербурге по-прежнему остается особенно напряженной. В Москве за сутки выявили 8598 заболевших, в Московской области — 2308, в Северной столице - 1143.

Ситуация с коронавирусом резко ухудшилась в России в начале лета. Региональные власти начали вводить новые ковидные ограничения. Одно из них — обязательная вакцинация работников сферы обслуживания. Ранее московский штаб сообщил, что в столице за отказ от прививки без медицинских противопоказаний будут отстранять от работы и лишать зарплаты и отпуска.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала, что смертность от последствий заражения SARS-CoV-2 в стране за неделю выросла на 21%.