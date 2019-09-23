  • Более 20 рыбаков на Сахалине госпитализированы с отравлением

    23 сентября 2019, 05:23

    Александра Ломейко

    Массовое отравление рыбаков произошло на Сахалине. В больнице оказались более 20 человек, работающих на рыболовецком стане. Их состояние медики оценивают как различной степени тяжести.

    Госпитализировали сотрудников стана в Макаровском районе в минувшие выходные, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Сахалинской области.

    Более 50 детей отравились в школьной столовой Одессы

    Подробнее

    Часть пострадавших направили в местную центральную районную больницу, других — в лечебное учреждение Южно-Сахалинска.

    «В настоящее время проводится расследование», — подчеркнули в ведомстве.

    Что послужило причиной отравления рыбаков, неизвестно. Сейчас специалисты устанавливают источник.

    В региональном Минздраве пока не прокомментировали случившееся.