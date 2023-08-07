Здоровье 07 августа 2023, 16:09 Более 20 нижегородцев заразились корью в 2023 году

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С начала текущего года в Нижегородской области корью заразились 24 местных жителя. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по региону.

На сегодняшний день под наблюдением областных специалистов находятся шесть очагов инфекции. Иммунизацию против кори проводят в течение первых 72 часов с момента выявления болезни.

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Отмечается, что всего от инфекционного заболевания вакцинировались более 16 тысяч нижегородцев.