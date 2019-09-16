Более 2 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа в Солнечногорске. Прививку можно сделать до 1 декабря

В городском округе Солнечногорск уже две тысячи человек сделали вакцинацию от гриппа. В среднем за прививочную кампанию планируется привить 66 тысяч человек, из них треть — дети.

Бесплатная вакцина против гриппа для детского и взрослого населения «Совигрипп» поступила в городской округ Солнечногорск в рамках Национального календаря профилактических прививок. Полученная вакцина доставлена в медицинские организации района.

Также организованы выездные бригады для прививания на предприятиях, в дошкольных и школьных учреждениях. Противопоказанием для вакцинации является непереносимость куриного белка и наличие острых заболеваний.

«Эта вакцина выделяется на определенный контингент населения. К ним относятся, в первую очередь, медицинские работники, работники сферы образования, работники коммунально- социальной сферы, транспорта. Очень важно привить не только здоровых граждан, но и граждан, имеющих хронические заболевания. Таких как заболевания органов дыхания, сердечно- сосудистой системы», — Ирина Васенкова, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения.

Чтобы сделать прививку, необходимо обратиться с документом об удостоверении личности к участковому врачу, который при отсутствии противопоказаний даст направление в процедурный кабинет для получения вакцины от гриппа. Прививочная кампания в городском округе Солнечногорск продлится до 1 декабря.