Здоровье 07 марта 2023, 12:32 Более 1800 человек с COVID-19 госпитализировали в России за сутки Оперштаб: в России за сутки выявили 10 449 новых случаев заражения коронавирусом РИА «Новости»

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За прошедшие сутки в России резко выросло число госпитализированных с COVID-19. В больницы доставили 1801 человека с коронавирусом, сообщили в оперштабе. Днем раньше таких пациентов было всего 615.

По результатам тестов, в стране выявили 10 449 новых случаев заражения коронавирусом (накануне — 11 163). Больше всего заразившихся в Санкт-Петербурге (1460), Москве (1448), Самарской области (564). В Подмосковье выявили 61 пациента с COVID-19, госпитализировали 37.

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За то же время от последствий вируса скончались 42 человека, выздоровели 14 373 пациента.

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Новые волны заболеваемости ковидом будут появляться в стране каждые пять месяцев, заявил эпидемиолог Александр Чепурнов. По его словам, сейчас в России очередная волна идет на спад.

В Московской области пациентов с коронавирусом лечат в трех отделениях, находящихся в Егорьевске, Домодедове и Сергиевом Посаде. Появился и новый противоковидный препарат — «Молнупиравир ПСК». Его разработала подмосковная компания «ПСК Фарма», а применять лекарство можно при течении COVID-19 в легкой и среднетяжелой форме.