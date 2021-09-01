Более 18 тысяч случаев ковида за сутки снова выявили в России

Российские медики со вчерашнего дня выявили 18 368 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Это на 555 больше, чем днем ранее. Общее число зафиксированных случаев болезни выросло до 6 937 333. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с пандемией коронавируса.

За сутки от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли 790 человек. С марта прошлого года ковид унес 184 014 жизней. Выздоровели за 24 часа 18 325 человек, всего — 6 199 379.

Санкт-Петербург вышел на первое место регионов — лидеров по числу ежесуточно выявляемых случаев заболевания. Прирос числа заразившихся в Северной столице с 31 августа составил 1312, в Москве выявили 1229 новых случаев, в Московской области — 543.

Ситуация с коронавирусом резко ухудшилась в России в начале лета. Региональные власти ввели жесткие ограничения, чтобы остановить распространение SARS-CoV-2, и тем самым ускорили темп масштабной вакцинации. К осени эпидемическая обстановка в стране начала стабилизироваться.

Ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что оба компонента прививки от коронавируса получили более трех миллионов жителей региона. По ее словам, это повлияло на улучшение ситуации с заболеваемостью ковидом в Подмосковье.