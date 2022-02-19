Более 179 тысяч новых случаев ковида выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России зафиксировали 179 147 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с пандемией.

В Санкт-Петербурге выявили 18 042 случая ковида. На втором месте Красноярский край (7897), за ним следует Москва (6874). В Московской области зафиксировали 5188 случаев коронавируса.

За минувшие сутки в больницы попали 15 062 человека с ковидом, что на 19,2% меньше по сравнению с 18 февраля. Полностью выздоровели еще 191 098 человек. Было подтверждено 798 летальных случаев ковида.

По данным Роспотребнадзора, за последние 24 часа было проведено 682 тысячи тестов на коронавирус. С начала пандемии число таких лабораторных исследований превысило 272,4 миллиона.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что сейчас в мире сложились идеальные условия для возникновения более опасного штамма коронавируса.