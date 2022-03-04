Более 160 тысяч человек победили ковид в России за сутки

За последние сутки в России коронавирусом заразились 89 174 человека. При этом поправились 160 507 пациентов. Однако это на 6% меньше значений 3 марта, заявили в оперштабе.

За последние сутки в российских регионах с ковидом госпитализировали 9849 человек. Это на 7,3% меньше по сравнению с четвергом. От этой болезни во всей стране скончались 776 пациентов. Больше всего новых случаев зафиксировали в Свердловской (+4785), Самарской области (+3623) и Санкт-Петербурге (+3422).

С начала пандемии в России COVID-19 нашли у 16 775 024 человек из 85 регионов, болезнь победил 14 263 191 человек, умерли 787, добавили в оперштабе.

В Московской области с начала пандемии сделали 16 718 626 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков высказал мнение, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие годы не объявит об окончании пандемии. Вирус, по его мнению, не уйдет, хотя показатели заболеваемости будут меняться.