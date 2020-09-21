Более 16 млн человек сделали прививку от гриппа в России

Глава Роспотребнадзора отметила, что дальнейшая работа по вакцинации продолжается.

«Сегодня мы на пороге эпидподъема гриппа, и конечно, очень важно, какое количество населения будет иметь защиту. В России за счет федерального бюджета поставляются четыре разные отечественные вакцины для защиты от гриппа. И на сегодняшний день уже 11% населения привиты, это более 16 миллионов человек», — приводит слова Поповой RT.