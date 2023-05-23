Здоровье 23 мая 2023, 10:51 Более 1,6 миллиона случаев болезней выявили петербургские врачи в ходе плановой диспансеризации в 2022 году

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Более 1,6 миллиона случаев заболеваний выявили врачи Санкт-Петербурга в ходе профилактических медицинских осмотров и плановых диспансеризаций в 2022 году. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По сравнению с 2021 годом в прошлом году плановые медосмотры прошли в три раза больше жителей. Участие в проведении и организации профилактических мероприятий приняли 82 городских медучреждения.

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Отмечается, что лидерами по охвату жителей профосмотрами стали Приморский и Калининский районы.