Более 15 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки. Это случилось второй раз с начала пандемии

В России за сутки выявили 15 099 новых случаев коронавируса. Из них 26,5% протекают бессимптомно, сообщили в оперштабе. Единственный раз до этого, когда суточный прирост заболевания превышал 15 тысяч, был 16 октября. Тогда этот показатель был рекордным — 15 150.

Новые случаи коронавируса выявили в 84 регионах. Наибольший прирост зафиксирован в Москве — 4510 случаев. За столицей идет Санкт-Петербург с 674 случаями. Третья — Московская область, где за сутки выявили 460 новых случаев коронавируса.

Источник фото: оперштаб

По всей России за последние 24 часа выздоровели 5377 пациентов с COVID-19. Умерли 185 человек, у которых нашли коронавирус.

С учетом данных за 18 октября, с начала пандемии в России выявили уже 1 399 334 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Умерли за это время 24 187 пациентов, выздоровели — 1 070 576.