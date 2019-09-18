Более 1,5 млн жителей Подмосковья озаботились своим здоровьем с начала года

Порядка полутора миллионов жителей Подмосковья в 2019 году прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в медорганизациях региона, из них диспансеризацию — около 1 млн человек, что составляет порядка 70% от годового плана.

В результате из всех прошедших обследования 484 тысячи человек (33%) были признаны практически здоровыми, около 212 тысяч (15%) имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. У 758 тысяч обследованных (52%) были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи.

«Забота о здоровье и любовь к себе начинаются с малого — регулярных медицинских обследований и посещений врачей. Диспансеризация позволяет владеть актуальной информацией о своем здоровье. Только с начала года у обследованных было впервые выявлено почти 126 тысяч случаев различных заболеваний. Я призываю всех жителей Подмосковья заботиться о своем здоровье и регулярно проходить обследования», — сообщила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она отметила, что в структуре выявленных заболеваний наибольшее количество — 44 тысячи — составляют болезни системы кровообращения, 30 тысяч — болезни эндокринной системы, 10 тысяч — болезни органов пищеварения. Также в 2019 году в результате диспансеризации было впервые выявлено 1953 случая злокачественных онкологических заболеваний.

Для удобства работающего населения в Московской области введены Единые дни диспансеризации, когда обследование можно пройти в субботу. С начала года было проведено 28 рабочих суббот.