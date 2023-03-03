Здоровье 03 марта 2023, 12:09 Более 14,5 тысячи россиян заразились коронавирусом за сутки Оперштаб: за сутки в России выявили 14,5 тысячи новых случаев коронавируса РИА «Новости»

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За минувшие сутки в России выявили 14 516 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с пандемией. В больницы доставили 1546 пациентов, что на 12,5% меньше, чем днем ранее.

По данным оперштаба, полностью выздоровели 11 512 человек. Этот показатель снизился на 17,4% к уровню за 2 марта. Также специалисты подтвердили 40 летальных случаев из-за последствий ковида.

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По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в России провели уже свыше 330,1 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки эксперты провели 142 тысячи тестов. В Московской области за весь период сделали уже 24 153 484 исследования.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не делать голословных заявлений о происхождении SARS-CoV-2, не имея на руках доказательств.