Более 130 медиков госпитализировали в Петербурге из-за коронавируса

137 медицинских работников привезли в инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге. Главврач сообщил, что у некоторых диагноз уже подтвердился.

Об этом главврач медицинского учреждения Денис Гусев сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Всего у нас 405 пациентов. Это люди с подозрением или уже с подверженным диагнозом (на коронавирус — прим. ред.). Из них 137 — это медицинские работники», — сказал Гусев.

Ранее Гусев назвал три фактора, осложняющих коронавирусную инфекцию. Портрет зараженных идентичен. Главное — это возраст пациентов. Затем присутствующие у них патологии со стороны сердечно-сосудистой системы или бронхолегочной системы. А также избыточный вес.

Всего в России коронавирусной инфекцией заразились 32 007 человек. Из них в Санкт-Петербурге 424 случая заражения, по данным стопкоронавирус.рф.