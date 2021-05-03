Более 1,3 млн россиян привились от клещевого энцефалита с начала года

С начала года в России сделали прививку от клещевого энцефалита уже более 1,3 миллиона человек. Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора.

«С начала года привиты от клещевого энцефалита более 1,3 миллиона человек, планируется привить более 2,7 миллиона человек. В субъектах Российской Федерации обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 15,3 тысячи клещей», — говорится в сообщении.

По последним данным, обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетние значения. Пока случаев заболевания инфекциями, передаваемыми клещами, не зарегистрировано.

Эксперты ранее предупредили, что перед походом в лес детей и питомцев необходимо обработать средствами от насекомых. Во время прогулки одежда должна плотно прилегать к телу, а после похода стоит убедиться в отсутствии клещей. Кроме того, прививать рекомендуется всех детей старше одного года, которые отдыхают или живут в местах, где водятся клещи. Однако даже после вакцинации не стоит забывать и о правилах пребывания на природе.