Более 13 миллионов россиян сделали прививку от гриппа

Прививку от гриппа сделали уже более 13 миллионов россиян. Это составляет 9,2% от численности населения всей страны, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, уровень заболеваемости ОРВИ в России сейчас можно назвать умеренным. Главным образом он обусловлен респираторными вирусами не гриппозной этиологии.

Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ специалисты зафиксировали в основном среди взрослого населения и детей в возрасте от семи до 14 лет. В целом рост случаев ОРВИ наблюдается в 62 регионах России, уточнили в Роспотребнадзоре.

Сейчас в стране продолжается прививочная кампания против гриппа. В начале сентября Минздрав заявил о возможности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса. К такому выводу пришли специалисты центра им. Чумакова после исследования взаимодействие «КовиВака» и гриппозных инактивированных вакцин.

Оно оказалось не только безопасным, но и привело к повышению эффективности стандартной защиты от гриппа. Вскоре иммунологическая комиссия должны вынести решение о совместимости прививок.