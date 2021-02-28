Более 111 млн тестов на коронавирус провели в России

В России провели более 111 миллионов тестов на определение коронавируса. Только за прошедшие сутки медики страны сделали почти 400 тысяч таких исследований.

Об этом сообщил Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день проведено свыше 111 миллионов лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что за прошедшие сутки в стране провели порядка 397 тысяч исследований на наличие коронавируса. По данным ведомства, сейчас врачи наблюдают за состоянием 565 человек, которые могли заразиться коронавирусом.

За все время пандемии в мире выявили более 113,4 миллиона человек, из них свыше 2,5 миллиона пациентов скончались. В России с начала появления коронавируса зафиксировали 4 246 079 случаев заражения, при этом 3 811 797 человек выздоровели, еще 86 122 пациента скончались.

За последние сутки в стране выявили 11 359 случаев COVID-19 в 84 регионах, еще 379 человек скончались. При этом выздоровел 12 391 пациент.