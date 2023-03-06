Здоровье 06 марта 2023, 12:21 Более 11 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки Оперштаб сообщил о выявлении 11 163 новых случая COVID-19 в России за сутки РИА «Новости»

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За минувшие сутки в России зарегистрировали 11 163 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе. За то же время госпитализировали 615 пациентов с COVID-19.

Лидерами по выявлению новых случаев заражения стали Москва и Санкт-Петербург — 1588 и 1386. В Московской области зарегистрировали 148 пациентов с коронавирусом. В Чечне, Ненецком автономном округе и на Чукотке заболевших за прошедшие сутки не было.

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Справиться с последствиями COVID-19 сумели 9166 пациентов. За сутки умерли 38 человек с коронавирусом.

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В начале марта появилась информация о том, что в Москве закончился первый компонент вакцины «Спутник V». На сайте мэра добавили, что в медицинских учреждениях подошли к концу и запасы препаратов «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». В мэрии добавили, что ожидают поставки из Минздрава России.

Через несколько дней в министерстве здравоохранения уточнили, что в столицу уже отправили партии вакцины «Спутника V». Там добавили, что препараты направили и в другие субъекты, которые пожаловались на дефицит.