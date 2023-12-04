Здоровье 04 декабря 2023, 10:39 Более 11 тысяч человек посетили экскурсии в московские больницы Ракова: участниками экскурсий в московские больницы стали свыше 11 тысяч человек Сайт мэра и правительства Москвы

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Свыше 11 тысяч москвичей приняли участие в открытых экскурсиях в Боткинскую больницу и инфекционную клиническую больницу № 1. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, из-за возросшего интереса даже пришлось увеличить количество мест для записи.

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«Мы рады тому, что москвичи так тепло приняли новый проект, и будем продолжать его по мере завершения строительства новых больниц», — рассказала Ракова.

Посетители флагманского и урологического центров Боткинской больницы ознакомились с инновационной цифровой техникой, включая эксклюзивных роботов для хирургических вмешательств Da Vinci, а также современные операционные и диагностические зоны. Посетители примерили медицинскую одежду, сфотографировались в фотозоне, увидели тренировки докторов на тренажерах и даже сами попробовали выполнить хирургические манипуляции.

Во время тура по инфекционной клинической больнице № 1 гостей ознакомили с особенностями терапии инфекционных заболеваний, с принципами работы изоляционных боксов. Гости смогли принять участие в интерактивном представлении и «спасти пациента» в роли медицинского специалиста.

Экскурсии организовывали медработники и представители центров «Мои документы».

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