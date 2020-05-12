Более 1000 новых случаев COVID-19 выявили в Подмосковье

Всего с начала эпидемии выздоровели и выписались из региональных клиник 1582 человека. Скончались 219 заболевших.

На 12 мая в Московской области провели уже 306 913 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Пробы в том числе брали у людей, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией.

Тесты на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые люди могут сдать анализ и пройти обследование в негосударственных лабораториях.

Всего в России сейчас 232 243 подтвержденных коронавирусных больных. За последние 24 часа COVID-19 выявили у 10 899 пациентов. Поправились еще 3711 заболевших, теперь их 43 512. Скончались 2116 человек (+107 за сутки).

С 12 мая в Москве и Подмосковье начал действовать обязательный масочный режим. «360» рассказал о главных вопросах, которые могут возникнуть у людей по поводу новых мер.