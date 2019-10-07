Более 100 тысяч животных проверят на туберкулез в Подмосковье. Начнут с крупного рогатого скота

В Подмосковье проверят более 110 тысяч голов крупного рогатого скота в рамках мероприятий по борьбе с туберкулезом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Ветеринары Минсельхозпрода Подмосковья начали проводить плановую туберкулинизацию крупного рогатого скота. По словам министра, диагностика началась в Подмосковье в целях недопущения заболевания животных туберкулезом.

«Для предупреждения этой болезни необходимо проводить аллергическое исследование всего поголовья с последующим удалением реагирующих на туберкулин животных, также регулярно проводить тщательную дезинфекцию помещений. Начали, прежде всего, со скота тех животноводов, которые сдают молочную продукцию на рынки и в магазины», — сказал Андрей Разин.

В системе мероприятий по борьбе с туберкулезом одно из основных мест занимает исследование животных с помощью туберкулина. Туберкулин является основным средством для определения скрытых форм туберкулеза крупного рогатого скота, коз и свиней.

«Внутрикожная проба является основным методом диагностики туберкулеза у животных. У крупного рогатого скота эта проба производится двукратно — два раза в год весной, перед выгоном на пастбище, и осенью, перед постановкой скота на зимнее содержание. А молодняка — начиная с двухмесячного возраста, скота откормочных групп — один раз в год», — отметил Андрей Разин.

Туберкулинизация скота проводится во всех районах и городских округах Подмосковья.

«Хотим охватить большое поголовье дойного стада, диагностические исследования проводятся как на крупных агрокомплексах, так и небольших фермах. Планируем проверить порядка 110 тысяч голов», — добавил Андрей Разин.