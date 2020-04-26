Более 100 новых случаев COVID-19 выявлено в Мурманской области

В вахтовом поселке Белокаменка Мурманской области выявлено еще 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на стройплощадке зафиксирован 791 больной COVID-19. Общее число инфицированных в регионе достигло 961 пациента.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб области по коронавирусной опасности, второе место занимает Кирово-Апатитская агломерация, там выявлено 100 зараженных. В Мурманске были инфицированы 24 человека.

На лечении находятся 886 человек, выписан 71 пациент. Умерли четыре человека.

Площадка в районе Белокаменки находится в жесткой изоляции и покинуть ее самовольно нельзя. На КПП круглосуточно дежурят полиция, ГИБДД и служба безопасности компании «Новатэк».

«Выезд в сторону Мурманска работников всех подрядных организаций со стройки без спецразрешения невозможен. Уже практически месяц на площадке ЦСКМС действует жесткий карантин», — сообщили агентству в штабе.

Мурманские власти для отслеживания выполнения правил карантина из-за COVID-19 решили купить трекер-браслеты на 1,5 миллиона рублей. Глава региона сообщил, что в области возможен «очень серьезный рост» заболеваемости.