Более 100 новых случаев COVID-19 выявлено в Мурманской области
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб области по коронавирусной опасности, второе место занимает Кирово-Апатитская агломерация, там выявлено 100 зараженных. В Мурманске были инфицированы 24 человека.
На лечении находятся 886 человек, выписан 71 пациент. Умерли четыре человека.
Площадка в районе Белокаменки находится в жесткой изоляции и покинуть ее самовольно нельзя. На КПП круглосуточно дежурят полиция, ГИБДД и служба безопасности компании «Новатэк».
«Выезд в сторону Мурманска работников всех подрядных организаций со стройки без спецразрешения невозможен. Уже практически месяц на площадке ЦСКМС действует жесткий карантин», — сообщили агентству в штабе.
Мурманские власти для отслеживания выполнения правил карантина из-за COVID-19 решили купить трекер-браслеты на 1,5 миллиона рублей. Глава региона сообщил, что в области возможен «очень серьезный рост» заболеваемости.