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    26 января 2021, 10:21

    Более 100 млн тестов на коронавирус сделали жители России

    Полина Петрова

    Врачи российских медицинских учреждений провели более 100 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
    Более 100 млн тестов на коронавирус сделали жители России

    «В Российской Федерации проведено более 100 млн тестов на коронавирус», — процитировал сотрудников федеральной службы «Взгляд».

    Отмечается, что за минувшие сутки сделано более 290 тысяч исследований. Согласно информации ведомства, в настоящий момент под наблюдением медиков по причине подозрения на COVID-19 находятся порядка 648,8 тысячи пациентов.