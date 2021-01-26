Более 100 млн тестов на коронавирус сделали жители России

«В Российской Федерации проведено более 100 млн тестов на коронавирус», — процитировал сотрудников федеральной службы «Взгляд».

Отмечается, что за минувшие сутки сделано более 290 тысяч исследований. Согласно информации ведомства, в настоящий момент под наблюдением медиков по причине подозрения на COVID-19 находятся порядка 648,8 тысячи пациентов.