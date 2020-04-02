Более 100 человек отправили на карантин после визита пациента с коронавирусом в больницу Лобни

Мужчина с подозрением на коронавирус пришел в Центральную городскую больницу Лобни на флюорографию. При этом он не сказал врачам о своем вероятном диагнозе. По словам главного врача медицинского учреждения Павла Прокофьева, мужчина даже не понимал, что он заразен. В итоге на карантине оказались более 100 человек.

Из-за визита этого пациента 105 человек сейчас оказались на карантине. По словам главного врача, не исключено, что это число еще вырастет. Сразу после госпитализации мужчины выяснили, что в смене работали 70 человек и были 30 посетителей. Однако после того, как информация попала в СМИ, стали появляться люди, которые рассказали, что были в тот момент в поликлинике, но ушли до закрытия дверей.

«Поэтому на сегодняшний день мы оцениваем уже 35 посетителей. Всего 105 человек», — пояснил главный врач. И отметил, что заразный пациент приходил еще и в поликлинику Мытищ. Там с ним контактировали два врача неотложной бригады.

Теперь всех медиков будут в течение двух недель наблюдать на карантине. У них будут брать мазки для проверки на коронавирус.

«Ровно такая же ситуация грозит тем пациентам, которые находились в поликлинике. Мы должны быть уверены, что инфекция не распространяется», — пояснил главный врач.

Первый мазок будут брать завтра. Свободные места в инфекционных отделениях мониторит сейчас дежурная служба скорой помощи.

«Результаты планируем получить в течение суток-полутора, поскольку это экстренная ситуация. Повторное исследование будет проводиться на 10-й день», — заявил главный врач.

Из-за визита пациента поликлинику в Лобне временно закрыли. Медицинскую помощь населению оказывают врачи амбулаторных служб, которых эта ситуация обошла стороной.

«Мы полностью перевели на вторую поликлинику и детскую поликлинику работу выездной службы. Соответственно, помощь жителям оказывается в полном объеме. В достаточной мере обеспечены дезсредствами, средствами индивидуальной защиты. Работа осложнилась, но не остановилась. Мы выходим из ситуации», — рассказал Павел Прокофьев.

Главврач пояснил, что мужчина не до конца понимал, что у него коронавирус.

«Он считал, что подозрительный тест на коронавирус — это не есть положительный ответ», — рассказал специалист. При этом врач пояснил, что на сегодняшний день, даже если у пациента только подозревают наличие возбудителя, то его рассматривают как зараженного.

За медицинской помощью пациент обратился сам. Его спросили о возможном контакте с людьми, зараженными коронавирусом, но они вместе с супругой ответили отрицательно. Тогда его отправили на обследование.

«В это же время ко мне пришла информация от коллег из Москвы, что данный пациент наблюдается у них по коронавирусной инфекции и планирует посетить Лобненскую поликлинику», — рассказал Павел Прокофьев.

Главный врач пояснил, что тут же сообщил о заразном пациенте всем врачам и вызвал охрану. Однако пациент уже был внутри, и нашли его, когда он вышел с рентгена и ждал заключения. В итоге мужчина прошел по всему первому этажу, после чего его поместили в изолированную палату.

Главный врач отметил, что у мужчины на лице была маска. Но она производила впечатление, что ее давно не меняли.

«Мы не знаем, насколько она защищала всех сотрудников и людей от передачи инфекции. Поэтому мы рассматриваем потенциальный контакт со всеми, кто находился на первом этаже», — пояснил Павел Прокофьев.

Сейчас мужчину отправили в инфекционное отделение, где он получает необходимое лечение. Анализы сопровождавшей его супруги показали, что она опасности не представляет. Кроме того, пациентом заинтересовались следователи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал найти нарушившего правила карантина мужчину, так как он подверг риску здоровых людей. Между тем следователи начали проверку по факту появления зараженного коронавирусом в больнице.