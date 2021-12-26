Более 10 человек получили ожоги глаз на корпоративе в Нижегородской области

Сразу 11 человек получили ожоги глаз на корпоративе в Дзержинске. Пострадавшие обратились за помощью к медикам из-за утрафиолетовой лампы, работавшей в кафе. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

«За медицинской помощью обратились 11 человек с признаками электроофтальмии (ожога роговицы глаза после воздействия ультрафиолета — при. ред.)» — написал министр в Instagram.

Он уточнил, что люди стали жаловаться на боль в глазах после корпоратива. Мероприятие проходило 25 декабря в одном из кафе города. По словам главы министерства, во время праздника в помещении работала ультрафиолетовая лампа.

Всего на корпоративе было 15 человек. Днем 26 декабря под наблюдением врачей в больнице было семь пострадавших.

Признаки полученного из-за ультрафиолетовых лучей ожога роговицы обычно появляются спустя 6-12 часов. В результате ожога могут возникнуть отеки, боль, слезотечение, а также может ухудшится острота зрения. Слишком интенсивное воздействие ультрафиолета может привести к временной потере зрения.