Боль в спине назвали симптомом рака поджелудочной железы

По информации ИА Nation News, эксперты уточнили, что онкологию поджелудочной железы сложно выявить на ранних стадиях. Однако отметили, что некоторые признаки могут указать на наличие этого заболевание у пациента.

По мнению онкологов, одним из основных симптомов является волнообразная боль в спине и области живота. Неприятные ощущения могут становиться незаметнее при сгибании тела. Усиливаются они, когда человек лег или недавно поел. Специалисты обратили внимание на то, что люди, которым диагностировали рак поджелудочной железы, чаще всего жаловались на подобные ощущения.

Медики подчеркнули, что при онкологии пациент ощущает опоясывающую боль в животе и спине. У страдающих онкологией также отмечается резкое снижение веса, пожелтение белков глаз и цвета кожи.

«Боль в спине или в области живота, которая может накатывать волнами, усиливаться в положении лежа или после еды и проходить при наклонах вперед, может указывать на злокачественный процесс. Порядка 70% людей, которым диагностирует впоследствии рак поджелудочной железы, обращаются к врачу из-за таких болей», — уточнили онкологи.